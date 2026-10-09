গাছের ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত শিশুসন্তান

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে সড়কের পাশের গাছের ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে ইয়াছিন আলী (৩১) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ৫ বছর বয়সী শিশুসন্তান মো. রিয়াদ গুরুতর আহত হয়েছে।
আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া মহাসড়কের নবাবগঞ্জ উপজেলার ভাগলপুর মহেশপুর ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইয়াছিন আলী উপজেলার সালঘড়িয়া গ্রামের মো. জালাল উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ইয়াছিন আলী তাঁর ছেলে রিয়াদকে বিরামপুর উপজেলা থেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ভাগলপুর মহেশপুর ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে সড়কের পাশের একটি গাছের ডাল কাটার সময় সেই ডাল ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই ইয়াছিন আলীর মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁর শিশুসন্তান রিয়াদ গুরুতর আহত হয়।
পরে স্থানীয় লোকজন আহত রিয়াদকে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দুর্ঘটনাটি নবাবগঞ্জ থানা এলাকায় ঘটায় সংশ্লিষ্ট থানাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তাঁর দুই হাত সামনের দিকে কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল এবং গলায় প্যাঁচানো ছিল ওড়না। বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে বিদ্যালয়সংলগ্ন জমির আইলে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।১ মিনিট আগে
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