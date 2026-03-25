বরযাত্রীর গাড়ি সাইড দেওয়া নিয়ে হাতাহাতি, শ্রমিকনেতার মৃত্যু

দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় বরযাত্রীর মাইক্রোবাস সড়কে সাইড দেওয়া নিয়ে হাতাহাতির ঘটনায় মোস্তফা কামাল (৪০) নামের এক শ্রমিকনেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার দশমাইল এলাকায় পঞ্চগড়-দিনাজপুর মহাসড়কে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
নিহত মোস্তফা কামাল দশমাইল গড়নুরপুর এলাকার সাইরুদ্দিনের ছেলে। পেশায় তিনি একজন ট্রাকচালক ছিলেন।
পাশাপাশি তিনি শ্রমিক সংগঠন ১১৬৭-এর দশমাইল এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কাহারোল উপজেলার ৫ নম্বর সুন্দরপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য।
ঘটনাস্থলে থাকা ব্যবসায়ী আরিফ হোসেন জানান, ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা থেকে রংপুরের তারাগঞ্জ এলাকায় বরযাত্রীর মাইক্রোবাসটি যাচ্ছিল। তেরমাইল এলাকায় একই দিকে যাওয়া একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে হর্ন দিয়ে সাইড চান মাইক্রোবাসের চালক। এ সময় দ্রুতগতিতে ওভারটেক করার সময় অটোরিকশাটিকে চাপ দেয় মাইক্রোবাসটি। তবে সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। অটোরিকশার চালক সফিকুল ইসলাম পরে দশমাইল এলাকায় মোবাইল ফোনে কয়েকজনকে ঘটনাটি অবহিত করেন এবং বরযাত্রীর মাইক্রোবাস আটকানোর কথা বলেন। শ্রমিক সংগঠনের নেতা মোস্তফা কামাল আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দশমাইল শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসের সামনে বরযাত্রীর মাইক্রোবাস আটকান। এ সময় মাইক্রোবাসে থাকা বরযাত্রীরা নেমে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলে পড়ে যান মোস্তফা কামাল। পরে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার মাসুদ রানা বলেন, মোস্তফা কামালকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই মোস্তফা কামালের মৃত্যু হয়েছে।
কাহারোল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শ্যামল চন্দ্র বর্মন বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পাশাপাশি জনগণের হাতে আটক থাকা বরযাত্রীদের পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। একজনের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
দিনাজপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আনোয়ার হোসেন বলেন, গাড়ির সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।
