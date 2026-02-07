Ajker Patrika
দিনাজপুর

তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

বিরামপুর ও ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা
মিছিল নিয়ে জনসভায় আসছেন নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বিরামপুরে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে দলে দলে আসছেন নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার সকাল থেকে বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে জনসভার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠের পূর্ব প্রান্তে সাজানো হয়েছে বিশাল মঞ্চ।

আজ বেলা আড়াইটায় তারেক রহমানের বিরামপুরে জনসভা করার কথা আছে। ভোর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভা স্থলে আসছেন নেতা-কর্মীরা। এই জনসভা ঘিরে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

দিনাজপুরনির্বাচনতারেক রহমানবিরামপুরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
