তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

দিনাজপুরের বিরামপুরে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে দলে দলে আসছেন নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার সকাল থেকে বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে জনসভার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠের পূর্ব প্রান্তে সাজানো হয়েছে বিশাল মঞ্চ।
আজ বেলা আড়াইটায় তারেক রহমানের বিরামপুরে জনসভা করার কথা আছে। ভোর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভা স্থলে আসছেন নেতা-কর্মীরা। এই জনসভা ঘিরে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।
বিএনপির প্রতি ভালোবাসা আর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আবারও ‘ধানমানব’ সেজেছেন মো. খাদেমুল ইসলাম। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভা হওয়ার কথা। আজ সকাল থেকে জনসভার মাঠে রয়েছেন ধানমানব খাদেমুল।৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলসহ চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের লাগাতার কর্মসূচি দিয়েছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।২১ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আরও এক ছাত্র আহত হয়। হতাহত তিনজনই স্থানীয় দৌলতখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা ও কর্ণফুলী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবং সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভিডিওতে তাঁকে প্রকাশ্য জনসভায় ১২ তারিখ (ভোটের দিন) পর্যন্ত চাঁদাবাজি বন্ধ রাখার জন্য দুই২ ঘণ্টা আগে