রাজধানীতে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলসহ নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলসহ অঙ্গসংগঠনের আরও আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
ডিবি সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল (৫০), বাউফল উপজেলা শাখার ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তানজিল হোসেন অভি (২৯) এবং যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪৩)।
এ ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউফল উপজেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ. কে. এম খোরশেদ আলম (৬৫), বংশাল থানা ৩২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নাশকতার পরিকল্পনাকারী মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলু (৬১), উত্তরা পূর্ব ১ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন ভুইয়া (২৯), যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মো. কায়কোবাদ ওসমানী (৫৩) এবং মুন্সিগঞ্জ লৌহজং থানার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন (৬০)।
ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করা এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিল। তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছিল। গ্রেপ্তারকৃত সকলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি দল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি দল একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় সবুজবাগ থানাধীন মানিকদিয়া এলাকা থেকে মো. তানজিল হোসেন অভি এবং মো. আনিসুর রহমান হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের অন্য একটি দল রাত ৯টা ১৫ মিনিটে পান্থপথ থেকে এ. কে. এম খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে।
ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে নয়াবাজার এলাকা থেকে মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলুকে এবং ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল দুপুর ৩টায় পুলিশ ক্লাবের সামনে থেকে আল মামুন ভুইয়াকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া ডিবি সাইবার এবং মতিঝিল বিভাগের দল পৃথক অভিযানে রামপুরা ও কাকরাইল এলাকা থেকে মো. কায়কোবাদ ওসমানী এবং মো. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলসহ নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলসহ অঙ্গসংগঠনের আরও আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
ডিবি সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল (৫০), বাউফল উপজেলা শাখার ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তানজিল হোসেন অভি (২৯) এবং যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪৩)।
এ ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউফল উপজেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ. কে. এম খোরশেদ আলম (৬৫), বংশাল থানা ৩২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নাশকতার পরিকল্পনাকারী মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলু (৬১), উত্তরা পূর্ব ১ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন ভুইয়া (২৯), যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মো. কায়কোবাদ ওসমানী (৫৩) এবং মুন্সিগঞ্জ লৌহজং থানার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন (৬০)।
ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করা এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিল। তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছিল। গ্রেপ্তারকৃত সকলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি দল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি দল একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় সবুজবাগ থানাধীন মানিকদিয়া এলাকা থেকে মো. তানজিল হোসেন অভি এবং মো. আনিসুর রহমান হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের অন্য একটি দল রাত ৯টা ১৫ মিনিটে পান্থপথ থেকে এ. কে. এম খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে।
ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে নয়াবাজার এলাকা থেকে মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলুকে এবং ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল দুপুর ৩টায় পুলিশ ক্লাবের সামনে থেকে আল মামুন ভুইয়াকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া ডিবি সাইবার এবং মতিঝিল বিভাগের দল পৃথক অভিযানে রামপুরা ও কাকরাইল এলাকা থেকে মো. কায়কোবাদ ওসমানী এবং মো. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।
সুনামগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও জেলা কমিটির সহসভাপতি মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর (৫২) ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে দিরাই উপজেলার শরিফপুর বাট্টা এলাকায় কালনী নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।২২ মিনিট আগে
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রফিকুর ইসলাম রফিক বলেছেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল নেতৃত্বই একটি স্বৈরাচারী সরকারকে হটানোর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।১ ঘণ্টা আগে
জুয়েল রানা জানান, তামান্না নিজ ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়েছিলেন। ভোররাতে একটি বিষাক্ত সাপ তার বাঁ হাতের আঙুলে কামড় দেয়। তীব্র যন্ত্রণার কারণে প্রথমে তাঁকে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি ঘটায় সকাল ৯টার দিকে তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
সাবেক সংসদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী ও কাদের সিদ্দিকীর ছোট ভাই এসএম সিদ্দিকীকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডগামী ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল তাঁর। আজ শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে