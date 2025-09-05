Ajker Patrika
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। ছবি: পুলিশ
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলসহ নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলসহ অঙ্গসংগঠনের আরও আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবি সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল (৫০), বাউফল উপজেলা শাখার ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তানজিল হোসেন অভি (২৯) এবং যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪৩)।

এ ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউফল উপজেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ. কে. এম খোরশেদ আলম (৬৫), বংশাল থানা ৩২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নাশকতার পরিকল্পনাকারী মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলু (৬১), উত্তরা পূর্ব ১ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন ভুইয়া (২৯), যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মো. কায়কোবাদ ওসমানী (৫৩) এবং মুন্সিগঞ্জ লৌহজং থানার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন (৬০)।

ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করা এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিল। তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছিল। গ্রেপ্তারকৃত সকলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি দল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি দল একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় সবুজবাগ থানাধীন মানিকদিয়া এলাকা থেকে মো. তানজিল হোসেন অভি এবং মো. আনিসুর রহমান হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের অন্য একটি দল রাত ৯টা ১৫ মিনিটে পান্থপথ থেকে এ. কে. এম খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে।

ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে নয়াবাজার এলাকা থেকে মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলুকে এবং ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল দুপুর ৩টায় পুলিশ ক্লাবের সামনে থেকে আল মামুন ভুইয়াকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া ডিবি সাইবার এবং মতিঝিল বিভাগের দল পৃথক অভিযানে রামপুরা ও কাকরাইল এলাকা থেকে মো. কায়কোবাদ ওসমানী এবং মো. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়:

গোয়েন্দা পুলিশঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাডিবিআওয়ামী লীগ
