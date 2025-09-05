জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আবারও হামলা ও অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার কিছু পর রাজধানীর কাকরাইলে এ হামলা ও ভাঙচুর চালায় গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা অফিসের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দেন।
জাতীয় পার্টির একাংশের প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে। এটা অগণতান্ত্রিক। মবের রাজনীতি চলছে।’
গণঅধিকারের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার ঘটনার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংহতি সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁরা পল্টনে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে রওনা দেন। এরপরই জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে সেখানে পুলিশ এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ জলকামান থেকে পানি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। এতে উত্তেজিত জনতা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। পুলিশ আস্তে আস্তে জাপার কার্যালয় থেকে বিক্ষুদ্ধদের সরিয়ে সেখানে অবস্থান নিয়েছে।
সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। বিক্ষুব্ধরা এখন বিজয়নগর প্রধান সড়কে অবস্থান করছেন।
উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহেও একই কার্যালয়ে একাধিকবার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল।
জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার কিছু পর রাজধানীর কাকরাইলে এ হামলা ও ভাঙচুর চালায় গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা অফিসের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দেন।
জাতীয় পার্টির একাংশের প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে। এটা অগণতান্ত্রিক। মবের রাজনীতি চলছে।’
গণঅধিকারের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার ঘটনার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংহতি সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁরা পল্টনে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে রওনা দেন। এরপরই জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে সেখানে পুলিশ এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ জলকামান থেকে পানি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। এতে উত্তেজিত জনতা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। পুলিশ আস্তে আস্তে জাপার কার্যালয় থেকে বিক্ষুদ্ধদের সরিয়ে সেখানে অবস্থান নিয়েছে।
সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। বিক্ষুব্ধরা এখন বিজয়নগর প্রধান সড়কে অবস্থান করছেন।
উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহেও একই কার্যালয়ে একাধিকবার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পদ্মার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চবির শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁর অস্ত্রোপচার না করার সিদ্ধান্ত হয়। সায়েমের চিকিৎসার জন্য গঠিত ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্১ ঘণ্টা আগে
শোকসভার শুরুতে যতীন সরকারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভার কার্যক্রম।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জে চুরির অপবাদ দিয়ে জনসমক্ষে এক যুবককে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পেটাচ্ছেন আব্দুস সালাম নামের আওয়ামী লীগের এক নেতা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার পর নির্যাতনকারী, বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ড১ ঘণ্টা আগে