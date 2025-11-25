Ajker Patrika

মেট্রোরেল লাইনের ওপর ব্যাগ, ট্রেন চলাচল বন্ধ ২০ মিনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৮
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ঢাকায় মেট্রোরেল লাইনের ওপর ব্যাগ পড়ে আজ মঙ্গলবার বিকালে ২০ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশনের মধ্যবর্তী মেট্রোরেল লাইনের একটি ব্যাগ পড়ে ছিল। এ কারণে আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩টা ৪৪ মিনিট থেকে ৪টা ৪ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ২০ মিনিট মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল।

ব্যাগটি শনাক্ত হওয়ার পর নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যাগটি নিরাপদে সরানো মাত্রই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিকভাবে পুনরায় শুরু হয়।

হঠাৎ এই বিঘ্নে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

৩৩৫ কোটি রুপির সাম্রাজ্য রেখে গেলেন ধর্মেন্দ্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক