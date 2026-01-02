Ajker Patrika

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে আবারও শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৮
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আবারও শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে মিছিল নিয়ে তাঁরা শাহবাগে অবস্থান নেন।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা অবস্থান নেওয়ায় শাহবাগের এক পাশের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বিক্ষোভকারীরা ‘তুমি কে, আমি কে, হাদি-হাদি’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন।

শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে, আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘শাহবাগ শহীদ হাদি চত্বরে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান করা হচ্ছে।’

শরিফ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে মোটরসাইকেল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাঁকে মাথায় গুলি করার পর আততায়ীরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি। এর পর থেকে বিভিন্ন সময় হাদি হত্যার বিচারসহ নানা দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাশাহবাগইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
