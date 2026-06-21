ডেমরায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত যুবক নিহত

রাজধানীর ডেমরায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ডেমরা রামপুরা রোডের মেন্দিপুর এলাকায় আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মইনুদ্দিন এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাতে ডিউটির সময় খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। সেখানে ওই যুবককে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। তাঁর পরনে ছিল সাদা ফুলহাতা শার্ট ও নীল জিনস প্যান্ট। এসআই মইনুদ্দিন বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, ওই যুবক ডেমরা-রামপুরা রোডের মেন্দিপুর এলাকার রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় কোনো এক যানবাহনের ধাক্কায় আহত হন। তাঁর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে।
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