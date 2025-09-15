রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের চার নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার ‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিষিদ্ধ কার্যক্রমের অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক, সাবেক চারঘাট উপজেলা যুবলীগ সভাপতি কাজী মাহমুদুল হাসান মামুন (৪২); পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য, পটুয়াখালী জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, আওয়ামী লীগ মনোনীত পটুয়াখালী সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং পটুয়াখালী সদর থানা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান মনির (৪৮); কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামীলীগ মনোনীত কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সালমা জাহান (৪০); গাজীপুর জেলার টংগী থানা যুবলীগের সহসভাপতি এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মোস্তাফিজুর রহমান টিটু (৫২)।
আজ সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
বিজ্ঞপ্তিতে ডিবি সূত্রে জানানো হয়, রোববার রাতে ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম দক্ষিণ বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম হাতিরঝিল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কাজী মাহমুদুল হাসান মামুনকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন সন্ধ্যায় ধানমন্ডি ওয়্যারলেস সেন্টার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. মিজানুর রহমান মনির ও সালমা জাহানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম।
ডিবি সূত্রে আরও জানানো হয়, যায়, রোববার রাতে ডিবি-সাইবার বিভাগ খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. মোস্তাফিজুর রহমান টিটুকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তারকৃত সকলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।
গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।
