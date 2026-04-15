মুক্ত আসর ও আমিই নজরুলের আয়োজন 'বৈশাখ মঙ্গল উৎসব'

গতকাল ১৪ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে মুক্ত আসর ও আমিই নজরুল আয়োজন করে 'বৈশাখ মঙ্গল উৎসব'।
উৎসবে আলোচনাসহ গান, কবিতা পরিবেশিত হয়।
উৎসবে বক্তব্য দেন ভূ-পর্যটক ও লেখক মহুয়া রউফ, মুক্ত আসরের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আবু সাঈদসহ প্রমূখ।
মহুয়া রউফ বলেন, 'এত ঘোরায়া পরিবেশে অসাধারণ একটি আয়োজন।'
আবু সাঈদ বলেন, 'বৈশাখের আজ প্রথম দিনে আমরা আয়োজন করেছি মঙ্গল উৎসব। আমরা চাই, বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল। অসাম্প্রদায়িক চেতনার, মানুষের মধ্যে মানুষের ভেদাভেদ দূর হোক, মানুষের মধ্যে বয়ে আসুক মঙ্গল । মুক্ত আসর ও আমিই নজরুল আমরা সেই বোধকে ধারণা করি এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিরলস কাজ করছি। আমরা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চাই নজরুলের সাম্যবাদী আদর্শ ও চেতনা।'
আমিই নজরুলের শিল্পী গণেশ চন্দ্র মন্ডল 'একখানা মেঘ ভেসে এলো আকাশ' ও 'পাহাড়ের ওপারে নিশিথ রাত্রি' ইশরাত জাহান 'একী অপরুপ রূপে মা তোমায়', 'নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা' মুক্ত আসরের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শায়লা রহমান 'এলো এলোরে বৈশাখ, ঝড় এলো এলোরে' 'এই স্বর্ণালী সুন্দর সন্ধ্যায়' এবং মুক্তবন্ধু তাসনুভা হক 'আমি ওপার হয়ে বসে আছি' ও 'মোরা একটি বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' গান পরিবেশন করেন।
কাজী নজরুল ইসলামের 'কাল বৈশাখী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন আমিই নজরুলের আইরিন সুলতানা ও পল্লী কবি জসীম উদ্্দীনের আমার বাড়ি কবিতাটি মুক্ত আসরের মুক্তবন্ধু ইয়াতুননেসা রুমা আবৃত্তি করেন।
সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্ত আসরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আয়শা জাহান নূপুর।
আয়োজনে সহযোগিতা ছিল স্বপ্ন ৭১, কাঠবিড়ালি প্রকাশন ও বইবিষয়ক পত্রিকা বইচারিতা।
