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রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকার একটি বাসা থেকে রিশাত জাহান অমি (১৬) নামে এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অমি ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্রী ছিল।

আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে অমিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার স্বজনেরা কামরাঙ্গীরচরের কলামাঠের বাসা থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেলে অমির চাচা মো. জাকির হোসেন জানান, অমি ও তার পরিবার কামরাঙ্গীরচরের কলামাঠ এলাকার বাসায় ভাড়া থাকত। তার বাবার নাম মো. উসমান গনি। অমি ঢাকা সিটি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল।

তিনি আরও জানান, রাতে অমির পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাবার খেয়ে যে যার রুমে চলে যায়। ভোরে অমিকে তার কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না গলায় পেঁচিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।তাকে দ্রুত নামিয়ে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে এ ঘটনার কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্য অমির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়নি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

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