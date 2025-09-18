যৌথ বাহিনীর অভিযানে সারা দেশে গ্রেপ্তার ২৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর গত সাত দিনের অভিযানে ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ম্যাগাজিন, গোলাবারুদ, দেশীয় অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, জাল জাতীয় পরিচয়পত্র, ভুয়া সেনা পরিচয়পত্র, জাল ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, মোবাইল ফোন, চোরাই মালামাল ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
আইএসপিআর জানায়, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১১ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিটসমূহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।
এসব অভিযানে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অবৈধ অস্ত্রধারী, মাদক কারবারি, প্রতারক, কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য, মাদকাসক্তসহ ২৯ জনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, একটি ম্যাগাজিন, ১০ রাউন্ড গুলি, বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র ও অন্যান্য জাল-চোরাই মাল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি ভূমিকা রাখছে। সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় আইএসপিআর।
