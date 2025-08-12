Ajker Patrika
দৌলতপুরে ড্রেজারের দাপট বন্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আবাদি জমিতে ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধের দাবিতে গ্রামবাসীর মানববন্ধন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজার এলাকায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আবাদি জমিতে ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধের দাবিতে গ্রামবাসীর মানববন্ধন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজার এলাকায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে মানববন্ধন করেছেন গ্রামবাসীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজারে কয়েক শ মানুষ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে ড্রেজার বন্ধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এ দাবি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এ সময় ‘বালুখেকোদের দৌরাত্ম্য আর নয়’, ‘আবাদি জমি বাঁচাও’ ইত্যাদি স্লোগান দেন তাঁরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাঘুটিয়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা তাজুল ইসলাম, ওমর আলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, জয়নগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক বিএসসি, বাঘুটিয়া ইউনিয়নের সদস্য ইকবাল হোসেন, আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন, শাহজাহান মাস্টার, আবদুল লতিফ মিয়া প্রমুখ।

জানা গেছে, দৌলতপুরে ড্রেজারে বালু তোলায় হুমকির মুখে পড়েছে আবাদি জমি, বসতভিটা ও পরিবেশ। অবৈধভাবে বালু তোলার কারণে উপজেলার বাঘুটিয়া, পারুরিয়া, বাচামারা, ইসলামপুর, জোতকাশি ও পাচুরিয়া মৌজার উর্বর কৃষিজমি ধ্বংসের হুমকিতে পড়েছে। রাত-দিন ড্রেজারের মাধ্যমে বালু উত্তোলন চলছে। নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে আবাদি জমি ও বসতভিটা। হুমকির মুখে পড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজারসহ অসংখ্য স্থাপনা।

এ বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিয়ান নুরেন বলেন, ‘অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। মানববন্ধনের খবর পেয়েছি। ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হবে।’

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগদৌলতপুর(মানিকগঞ্জ)জেলার খবরমানববন্ধন
সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি: পদ হারালেন মহিলা দলের নেত্রী

সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ, বিকাশকর্মীর লাশ উদ্ধার

৩ দিনের ছুটি নিয়ে ১৭ দিন অনুপস্থিত শিক্ষিকা, প্রতিবাদ করায় প্রধান শিক্ষককে মারধর

