উত্তরায় গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুই হেলমেটধারীর গুলি

রাজধানীর উত্তরায় এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর বাড়িতে মোটর সাইকেলে এসে দুই হেলমেটধারী দুই রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে গেছে। উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের ২১ নম্বর সড়কের ২ নম্বর বাড়িতে মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে এ গুলির ঘটনা ঘটে।
গুলি করা চার তলা ওই বাড়িটির নাম জান্নাত। বাড়িটির মালিক আবুল কাশেম। তিনি পেশায় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। এ কে এস বি গ্রুপের এমডি।
ওই ব্যবসায়ীর বেয়াই পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি এসে দুটি গুলি করে পালিয়ে যায়। বাড়ির সামনে থেকে আরো দুটি তাঁজা গুলি উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যায়।’
বাড়িটির সিসি ক্যামেরা দেখা যায়, হেলমেট পরিহিত দুই ব্যক্তি একটি মোটর সাইকেলে এসে বাড়িটি রেকি করে। তারপর বাড়ির সামনের রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত দেখে চলে যায়। পরে লোকজন কমলে তারা ফের এসে গুলি করে পাশের গলি দিয়ে পালিয়ে যায়।’
গুলির ঘটনার বিষয়ে মালিক আবুল কাশেম এবং তার পরিবারের কেউ কোন কথা বলতে রাজি নয়।
বাড়িটির সিকিউরিটি গার্ড রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গুলির ঘটনার সময় আমি ওই জায়গায় (পার্কিং) ছিলাম। সিকিউরিটি গার্ড মনির গার্ড রুমে খাচ্ছিলেন। তখন আমি ইফতার রেডি করছিলাম। ওই সময় হটাৎ করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা গুলি করে পালিয়ে যায়।’
এ বিষয়ে ডিএমপি’র উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মুনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুই জন লোক ৭ নম্বর সেক্টরের ওই বাড়ির স্টিলের গেটে দুই রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।’
উল্লেখ্য, গুলির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর র্যাব, পুলিশ, ডিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ঘটনাস্থল থেকে সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ ও আলামত সংগ্রহ করেন।
