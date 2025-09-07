অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে এই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।
নোটিশে বলা হয়, জাকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৮ ধারা অনুযায়ী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল বেআইনি, স্বেচ্ছাচারী এবং ন্যায়বিচারের নীতি ও সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।
নোটিশে আরও বলা হয়, অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল করে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১২ ঘণ্টার মধ্যে তা জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।
অন্যথায় এটি ধরে নেওয়া হবে যে আপনারা ন্যায়বিচার প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে অমর্ত্য রায়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট করা হবে।
উল্লেখ্য, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আট দিন পর গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে এই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।
নোটিশে বলা হয়, জাকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৮ ধারা অনুযায়ী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল বেআইনি, স্বেচ্ছাচারী এবং ন্যায়বিচারের নীতি ও সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।
নোটিশে আরও বলা হয়, অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল করে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১২ ঘণ্টার মধ্যে তা জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।
অন্যথায় এটি ধরে নেওয়া হবে যে আপনারা ন্যায়বিচার প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে অমর্ত্য রায়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট করা হবে।
উল্লেখ্য, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আট দিন পর গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চট্টগ্রামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে আকিব হোসেন (৩২) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকার বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহত প্রবাসীর স্ত্রী ও সেই যুবককে হেফাজতে নিয়েছে।৩ মিনিট আগে
যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদের মা ও জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া এই অনুমতি দেন।১০ মিনিট আগে
ছাত্র হত্যার মামলায় ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতা জাহাঙ্গীর আহমেদকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার বিকেলে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৪১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রশিবির। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন অ্যাগ্রোনমি বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা শিবির সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।১ ঘণ্টা আগে