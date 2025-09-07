Ajker Patrika
অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

জাবি প্রতিনিধি 
অমর্ত্য রায় । ছবি: সংগৃহীত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে এই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।

নোটিশে বলা হয়, জাকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৮ ধারা অনুযায়ী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল বেআইনি, স্বেচ্ছাচারী এবং ন্যায়বিচারের নীতি ও সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলজাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

নোটিশে আরও বলা হয়, অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল করে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১২ ঘণ্টার মধ্যে তা জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অন্যথায় এটি ধরে নেওয়া হবে যে আপনারা ন্যায়বিচার প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে অমর্ত্য রায়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট করা হবে।

উল্লেখ্য, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আট দিন পর গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনজাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

