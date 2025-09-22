Ajker Patrika
ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নকারী আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেপ্তার ছয়জন। ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা মিছিলের আয়োজন, অর্থায়ন এবং লোক সরবরাহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলে দাবি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর।

গতকাল রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বেইলি রোড, জুরাইন, ধানমন্ডি, চকবাজার ও বনশ্রী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন উজিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য কামাল হোসেন, কদমতলীর যুবলীগ কর্মী মনির হোসেন, বনশ্রী এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী জামাল হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সহসম্পাদক রনি, নোয়াখালী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ পিন্টু এবং হাইমচরের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান গাজী।

‎অভিযানের নেতৃত্ব দেয় ডিবির সাইবার, রমনা ও ওয়ারী বিভাগের পৃথক টিম। বেইলি রোড থেকে কামাল হোসেন, জুরাইন থেকে মনির হোসেন, ধানমন্ডি থেকে পিন্টু, চকবাজার থেকে রনি ও হাবিবুর রহমান গাজী এবং বনশ্রী থেকে জামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের ব্যানারে রাজধানীতে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

