কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) রাজন (৩৫) নামে এক কয়েদির ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, বিকেলে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাসূত্রে জানা যায়, তাঁর বাবার নাম মৃত নুরুল ইসলাম। তাঁর কয়েদি নম্বর-৯২৩০ /এ। তবে তিনি কোন মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।
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