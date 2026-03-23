Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর ফুটপাত-সড়ক দখলমুক্ত করতে কঠোর ডিএমপি, ১ এপ্রিল থেকে অভিযান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর ফুটপাত-সড়ক দখলমুক্ত করতে কঠোর ডিএমপি, ১ এপ্রিল থেকে অভিযান

রাজধানী ঢাকার ফুটপাত ও সড়ক দখলমুক্ত করতে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ লক্ষ্যে ১ এপ্রিল থেকে বিশেষ অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে ডিএমপি।

আজ সোমবার (২৩ মার্চ) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, দোকান, রেস্তোরাঁ, ওয়ার্কশপসহ নানা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ফুটপাত ও সড়কে রেখে কার্যক্রম পরিচালনার প্রবণতা বেড়েছে। এতে পথচারীদের চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং যানজটও বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দোকানের বাইরে অবৈধভাবে টিনশেড, বেঞ্চ, স্টল বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এমনকি মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপ ও গ্যারেজগুলো সড়কের একাংশ দখল করে মেরামতকাজ চালাচ্ছে, যা নগরীর স্বাভাবিক চলাচলে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান মালিকদের ফুটপাত ও সড়ক দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ১ এপ্রিল থেকে ডিএমপির বিশেষ টিম ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিএমপি জানিয়েছে, নগরীর শৃঙ্খলা ও পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এ অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ জন্য নগরবাসীর সহযোগিতাও কামনা করেছে সংস্থাটি।

বিষয়:

যানজটঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগসড়কসড়ক দুর্ঘটনাঢাকাফুটপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, অর্ধশতাধিক বোমা বিস্ফোরণ

শেখ হাসিনাসহ সব দণ্ডপ্রাপ্তকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

অপরাধ দমনে লালপুরে কাল থেকেই হটলাইন চালু করার নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর

ঈশ্বরদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলিবর্ষণ-অগ্নিসংযোগ, পুলিশসহ আহত অন্তত ২০