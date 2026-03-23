রাজধানীর ফুটপাত-সড়ক দখলমুক্ত করতে কঠোর ডিএমপি, ১ এপ্রিল থেকে অভিযান

রাজধানী ঢাকার ফুটপাত ও সড়ক দখলমুক্ত করতে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ লক্ষ্যে ১ এপ্রিল থেকে বিশেষ অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে ডিএমপি।
আজ সোমবার (২৩ মার্চ) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, দোকান, রেস্তোরাঁ, ওয়ার্কশপসহ নানা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ফুটপাত ও সড়কে রেখে কার্যক্রম পরিচালনার প্রবণতা বেড়েছে। এতে পথচারীদের চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং যানজটও বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দোকানের বাইরে অবৈধভাবে টিনশেড, বেঞ্চ, স্টল বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এমনকি মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপ ও গ্যারেজগুলো সড়কের একাংশ দখল করে মেরামতকাজ চালাচ্ছে, যা নগরীর স্বাভাবিক চলাচলে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান মালিকদের ফুটপাত ও সড়ক দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ১ এপ্রিল থেকে ডিএমপির বিশেষ টিম ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডিএমপি জানিয়েছে, নগরীর শৃঙ্খলা ও পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এ অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ জন্য নগরবাসীর সহযোগিতাও কামনা করেছে সংস্থাটি।
