চকবাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চকবাজারে আবাসিক ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় আবাসিক ভবনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর আগে, আজ বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস সদসদপ্তর সূত্র জানায়, একটি ৩ তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। পরে আরও পাঁচটি ইউনিট যায়। পরে সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়:

রাজধানীআগুনঢাকা বিভাগঢাকাচকবাজারফায়ার সার্ভিস
