নাসিকের ৭৭৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৭৭৫ কোটি ৩৩ লাখ ৭৮ হাজার ১৫৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার নগর ভবনের সম্মেলনকক্ষে নাসিকের প্রশাসক এ এইচ এম কামরুজ্জামান এই বাজেট ঘোষণা করেন।
বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সমপরিমাণ আয় দেখানো হলেও ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৭৮ কোটি ১৩ লাখ ৫৭ হাজার ১৩৮ টাকা। এর ফলে ৯৬ কোটি ৪০ লাখ ২১ হাজার ১৯ টাকা উদ্ধৃত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।
নাসিক প্রশাসক কামরুজ্জামান বলেন, নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত শহর গঠনের জন্য এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, জলাবদ্ধতা নিরসন, সড়কবাতির উন্নয়ন ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং নাগরিকসেবা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
কামরুজ্জামান আরও বলেন, বিদেশি সহায়তায় ২০ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপ, ৩০০ কিলোমিটার বিতরণ পাইপ, ৩৫ হাজার হোল্ডিংয়ে স্মার্ট পানির মিটার, ৩৫ কিলোমিটার ড্রেন, ৫ হেক্টর জমিজুড়ে পার্ক ও খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি শহরের ভেতরে খাল, পুকুর ও গণপরিসর পুনরুদ্ধারে আলাদা বরাদ্দ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মসজিদ, মন্দির, গির্জায় অনুদানে বরাদ্দ এবং শহরের নাগবাড়িতে সাধু নাগ মহাশয়ের মন্দির নির্মাণকাজ চলছে।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের বিষয়ে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বলেন, জালকুড়ি এলাকায় স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ শেষ হয়েছে। কদমরসূল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে প্রায় ২৩৪ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ঋষিপাড়া ও ইসদাইরে ৩৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।
নিয়মিত কার্যক্রমে অগ্রগতির বিষয়ে বলেন, সিটি করপোরেশন নিয়মিত মশকনিধন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে ৩৪টি স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প নির্মাণ, চারটি কবর সংরক্ষণসহ নানা কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ ও টিসিবি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
বাজেট উত্থাপন শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষক ও নাগরিক প্রতিনিধিরা তাঁদের মতামত দেন। এ সময় অনেকেই শহরের যানজট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ সেবা, মশা, হকার সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে এসব সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
উন্মুক্ত আলোচনা শেষে প্রশাসক এসব সমস্যা সমাধানে কাজ চলমান আছে বলে জানান। একই সঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করে সিটি করপোরেশনকে সহায়তা করার আহ্বান জানান নাসিক প্রশাসক।
