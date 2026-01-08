Ajker Patrika

ফরিদপুরে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মাওলানা সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
মাওলানা সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা সরোয়ার হোসেনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) করা হয়েছে। জাতীয় সংসদীয় আসন-২১৪ এলাকার নির্বাচনী অনুসন্ধানী বিচারিক কমিটির সিভিল জজ মোহাম্মদ রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত এই নোটিশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ১৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় এই সিভিল জজের কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে ওই প্রার্থীকে লিখিত বক্তব্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে নোটিশটি করেছে জাতীয় সংসদীয় আসন-২১৪ এলাকার নির্বাচনী অনুসন্ধানী কমিটি। বিষয়টি আমি সন্ধ্যায় অবগত হয়েছি।’

নোটিশের শিরোনামে উল্লেখ করা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ লঙ্ঘনের দায়ে এই শোকজ করা হয়। এ ছাড়া আইনগত ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না—সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে গণসংযোগ ও প্রচারণা চালাচ্ছেন। উক্ত গণসংযোগ ও প্রচারণার বিষয়ে একটি ভিডিও গত বুধবার (৭ জানুয়ারি) ‘আলোকিত ভাঙ্গা’ নামক ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হলে অত্র নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা সরোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এখনো নোটিশ হাতে পাইনি, শুধু শুনেছি। আমি তো কোনো মাইকে প্রচার বা গণসংযোগও করিনি, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের কোনো কর্মকাণ্ডও করি নাই। বিষয়টি নিয়ে আমি লিখিত ব্যাখ্যা দেব।’

বিষয়:

ঢাকা বিভাগঅভিযোগনির্বাচনসংসদশোকজপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে হয় তখন, বিসিবিকে তামিমের প্রশ্ন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

ফরিদপুরে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

জামায়াতে ইসলামীতে কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নয়: মেজর আখতারুজ্জামান

জামায়াতে ইসলামীতে কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নয়: মেজর আখতারুজ্জামান

শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি: রফিউর রাব্বি

শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি: রফিউর রাব্বি

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২