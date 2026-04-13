বার কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নিতে চান কারাবন্দী ব্যারিস্টার সুমন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। ফাইল ছবি

আগামী ১৯ মে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নিতে চান কারাগারে থাকা হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। এজন্য গতকাল রোববার ঢাকা জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বার কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নিতে প্রয়োজনীয় ফরমে ব্যারিস্টার সুমন স্বাক্ষর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ঢাকার জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদন করেছেন। সুমনের পক্ষে অ্যাডভোকেট লিটন আহমেদ আবেদনটি জমা দিয়েছেন।

আইনজীবী লিটন আহমেদ জানান, বার কাউন্সিল নির্বাচনে সুমন অংশ নিতে চান। নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ১৬ এপ্রিল শেষ হচ্ছে। প্রার্থী হতে হলে নির্বাচনের ফরমে সুমনের স্বাক্ষর প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়ে গতকাল ঢাকার জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদনটি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর একই বছরের ২১ অক্টোবর মিরপুর-৬ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তিনি হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য।

