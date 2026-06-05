Ajker Patrika
পঞ্চগড়

পুশ ইন প্রতিরোধে সীমান্তে লাঠি হাতে বিজিবির পাশে স্থানীয়রা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পুশ ইন প্রতিরোধে সীমান্তে লাঠি হাতে বিজিবির পাশে স্থানীয়রা
পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় গতকাল দিবাগত রাতে লাঠি হাতে পাহারায় অংশ নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পুশ ইন প্রতিরোধে পঞ্চগড় সীমান্তে বিজিবির সঙ্গে লাঠি হাতে রাতভর পাহারায় অংশ নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত মাইকিংও করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন চিত্র দেখা যায়।

পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল পরিচালনা করা হয়।

পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় গতকাল দিবাগত রাতে লাঠি হাতে পাহারায় অংশ নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় গতকাল দিবাগত রাতে লাঠি হাতে পাহারায় অংশ নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, দায়িত্বপূর্ণ সব কোম্পানি ও বিওপি এলাকায় পুশ ইন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত টহলের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে রাতের বেলায় সীমান্ত এলাকায় নিবিড় নজরদারি নিশ্চিত করতে হ্যান্ডমাইক, বাঁশি, টর্চলাইট, সার্চলাইট এবং নাইট ভিশন গগলসসহ বিভিন্ন আধুনিক পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা নজরদারিও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এ ছাড়া সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে নিয়মিত মাইকিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা কার্যকলাপ চোখে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্প বা বিওপিকে অবহিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে লে. কর্নেল কায়েজ বলেন, ‘পুশ ইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে এসব কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের অপরাধ দমনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান ও নজরদারি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

সীমান্তপঞ্চগড়বিজিবিভারতরংপুর বিভাগ
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