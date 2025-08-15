Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালার দাবি রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডায়াগনস্টিক রি-এজেন্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সভা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডায়াগনস্টিক রি-এজেন্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সভা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালা করার দাবি জানিয়েছে রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতি। রাজধানীর ইস্কাটনের একটি কনভেনশন সেন্টারে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াগনস্টিক রি-এজেন্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্রেটাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় এ দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খান (আবু)। নেতারা তাঁদের বক্তব্যে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে অতীতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করেন। তাঁরা জানান, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মেডিকেল ডিভাইসের জন্য স্বতন্ত্র আইন ও পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। একই দাবিতে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশন বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ফলে ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন সময়োপযোগী সুপারিশমালা পেশ করে। নেতারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করেন। তাঁরা ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ জানান। সভায় জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ মহান সেবায় ভূমিকা পালনকারী সব ব্যবসায়ীর সর্বোচ্চ নৈতিকতার সঙ্গে জনগণকে সুলভে উন্নত মানসম্মত চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাচিকিৎসারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জোরপূর্বক অপুর স্বীকারোক্তি নিয়েছেন বিএনপির ইশরাক, এনসিপির ব্যবস্থা করা সংবাদ সম্মেলনে দাবি স্ত্রীর

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভুলভাবে কথা বলেছেন: প্রেস সচিব

নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস নাকি ওয়েস্টিনের—কোনটি সেরা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

বাড়ির আঙিনা ও পরিত্যক্ত জমিতে বস্তায় আদা চাষ, আয় বাড়ছে কৃষকের

বাড়ির আঙিনা ও পরিত্যক্ত জমিতে বস্তায় আদা চাষ, আয় বাড়ছে কৃষকের

নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে আহত ৩০, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

নেছারাবাদে কুকুরের কামড়ে আহত ৩০, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালার দাবি রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালার দাবি রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির

বাঁশখালীতে মামলার বাদীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বাঁশখালীতে মামলার বাদীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ