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রাজধানীতে এক দিনে নারীসহ পাঁচ মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে এক দিনে নারীসহ পাঁচ মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শাহবাগ, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার পৃথক জায়গা থেকে এক নারীসহ পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তাঁদের কারও নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাঁরা সবাই ভবঘুরে প্রকৃতির।

আজ সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই মরদেহগুলো উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যাত্রাবাড়ীর শনির আখরা থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল মরদেহটি উদ্ধার করেন। মতিঝিলে নটর ডেম কলেজের বিপরীত পাশের রাস্তা থেকে ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আজ সকালে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করান পথচারীরা। কিছু সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।

শাহবাগ থানাধীন ঢামেক হাসপাতালের পাশ থেকে ৩০ বছর বয়সী এক নারী এবং জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পাশ থেকে ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেন উপপরিদর্শক (এসআই) বিজয় মণ্ডল। তিনি জানান, তাঁরা দুজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপর দিকে, কামরাঙ্গীরচর থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা এসআই প্রাণেশ্বর দাস জানান, আজ সকালে জাউলাহাটি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় ৬৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ। তিনিও ভবঘুরে প্রকৃতির।

বিষয়:

পুলিশরাজধানীকামরাঙ্গীরচরমরদেহযাত্রাবাড়ীশাহবাগ
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