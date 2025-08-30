মসজিদের পাশের পুকুর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুকুর থেকে সালমান (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার তারাব পৌরসভার বিশ্বরোড মারকাজ মসজিদের পাশের পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সালমান উপজেলার বরাবো পূর্বপাড়া এলাকার আনোয়ার কন্ট্রাকটরের ছেলে।
নিহতের বাবা আনোয়ার বলেন, গতকাল দুপুরে তাঁর ছেলে গোসল করার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু এরপর আর বাসায় ফেরেনি। থানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল। আজকে পুকুরে লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ আমাকে জানায়। আমি এসে দেখি আমার ছেলের লাশ উদ্ধার করেছে। তাকে কেউ মেরে ফেলেছে নাকি পানিতে ডুবে মারা গেছে বুঝতে পারছি না।
ঘটনাস্থলে যাওয়া রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম বলেন, তারাব বিশ্বরোড এলাকার মারকাজ মসজিদসংলগ্ন একটি পুকুরে মৃতদেহটি ভাসছিল। স্থানীয়রা জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে রূপগঞ্জ থানা পুলিশকে জানানো হলে আমরা পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে ছেলের বাবা খবর পেয়ে এলে আমরা পরিচয় শনাক্ত করতে পারি।
মৃত্যুর কারণ আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুকুর থেকে সালমান (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার তারাব পৌরসভার বিশ্বরোড মারকাজ মসজিদের পাশের পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সালমান উপজেলার বরাবো পূর্বপাড়া এলাকার আনোয়ার কন্ট্রাকটরের ছেলে।
নিহতের বাবা আনোয়ার বলেন, গতকাল দুপুরে তাঁর ছেলে গোসল করার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু এরপর আর বাসায় ফেরেনি। থানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল। আজকে পুকুরে লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ আমাকে জানায়। আমি এসে দেখি আমার ছেলের লাশ উদ্ধার করেছে। তাকে কেউ মেরে ফেলেছে নাকি পানিতে ডুবে মারা গেছে বুঝতে পারছি না।
ঘটনাস্থলে যাওয়া রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম বলেন, তারাব বিশ্বরোড এলাকার মারকাজ মসজিদসংলগ্ন একটি পুকুরে মৃতদেহটি ভাসছিল। স্থানীয়রা জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে রূপগঞ্জ থানা পুলিশকে জানানো হলে আমরা পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে ছেলের বাবা খবর পেয়ে এলে আমরা পরিচয় শনাক্ত করতে পারি।
মৃত্যুর কারণ আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) গুম হওয়া দুই শিক্ষার্থী ওয়ালিউল্লাহ ও আল-মুকাদ্দাসের সন্ধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শাখা ছাত্রশিবির। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।১১ মিনিট আগে
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এরপর গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে করা মিছিলে বিক্ষোভকারীদের ‘একটা একটা জাপা ধর, ধইরা ধইরা গ্রেপ্তার কর’, ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘একটা একটা লীগ ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘অ্যাকশন১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন (৩০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়িতে ওই যুবকের লাশ পাওয়া যায়।৩৮ মিনিট আগে
সাভারের আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় আগ্নেয়াস্ত্র, ওয়াকিটকিসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র, জাল নোট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আজ শনিবার সকালে যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে