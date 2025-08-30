ধানমন্ডিতে গলায় ফাঁস দেওয়া কিশোরী গৃহকর্মীর হাসপাতালে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার এক বাসার গৃহকর্মীর (১২) মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ওই গৃহকর্মীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওই গৃহকর্মীর নাম মারিয়া আক্তার। সে ধানমন্ডি ৯/এ রোডের ৩৬ নম্বর বাড়িতে তিন মাস ধরে কাজ করত। গৃহকর্ত্রী বলছেন, তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
হাসপাতালে গৃহকর্ত্রী নাসরিন সুলতানা বলেন, ‘দুপুরে মারিয়াকে বাসায় রেখে বাজারে যাই। বেলা ৩টার দিকে বাসায় এসে দরজা নক করলে কোনো আওয়াজ পাই না। বিকল্প চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখি মারিয়া ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। পরে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে দ্রুত বাংলাদেশ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে সে এই কাজ করেছে, তা জানতে পারিনি।’
মারিয়ার নানি বলেন, তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার খালশা গ্রামে। বাবার নাম মাসুদ ইসলাম। তারা রায়েরবাজার এলাকায় থাকে। দুপুরে গৃহকর্মীর মাধ্যমে জানতে পারেন মারিয়া গলায় ফাঁস দিয়েছে, তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে এসে মারিয়ার মরদেহ দেখতে পান। তবে কীভাবে, কী হয়েছে; এখন পর্যন্ত জানতে পারেননি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ধানমন্ডি এলাকা থেকে ওই গৃহকর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই গৃহকর্মীর গলায় দাগ রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
