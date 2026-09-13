কেন্দ্রীয় কারাগারের দুই বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দুই বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার ভোরে ও দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।
মৃতরা হলেন—গুলশান থানার মামলার আসামি আব্দুল মাবুদ (৫৮) ও নেত্রকোনার আটপাড়া থানার হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি আব্দুল বারেক (৭০)।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান দুটি মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কারাগার সূত্রে জানা যায়, আব্দুল বারেকের বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া থানা এলাকায়। তিনি ওই এলাকার একটি হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। শুক্রবার কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই রাতেই তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।
অপরদিকে, আব্দুল মাবুদ রাজধানীর গুলশান থানার একটি মামলার আসামি। আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে ঢুকে পড়ায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই মামলায় তিনি হাজতি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। আজ রোববার দুপুরে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে আব্দুল মাবুদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
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