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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দিবালোকে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ২০: ১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দিবালোকে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরি দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার তিন মাজার নামের স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় মো. ইয়াসিন আরাফাত নামের এক ব্যক্তি বেলা দেড়টার দিকে শাহবাগ থানায় একটি অভিযোগ করেন। থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা মামলার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

শাহবাগ থানা-পুলিশ জানায়, রাজধানীর তিন মাজার এলাকায় মো. ইয়াসিন আরাফাত নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। ভুক্তভোগী শাহবাগ থানায় একটি অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে। সত্যতা পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিজয় মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি মৌখিক অবগত হয়েছি। এখন অন্য একটি এলাকায় ডিউটিতে আছি। অভিযোগের কাগজ হাতে পেলেই অপরাধী শনাক্তের কাজ শুরু করব।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক মো. ইসরাফিল প্রাং (ইসরাফিল রতন) বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমি এখনো অবগত নই। বিষয়টি আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম। কী ঘটেছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখব।’

প্রক্টর আরও বলেন, ‘যদি সত্যিই এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে দেখি।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভিযোগশাহবাগছিনতাই
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