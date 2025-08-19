Ajker Patrika
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আ.লীগের সাবেক নেতা শরীফুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিটিটিসির অভিযানে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শরীফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
সিটিটিসির অভিযানে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শরীফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এফ এম শরীফুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি সাইবার ক্রাইম অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ডিএমপি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল আনুমানিক ৪টা ৪৫ মিনিটে ওয়ারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিটিটিসি সূত্র জানায়, তাদের সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের এই নেতা ওয়ারী থানা এলাকায় অবস্থান করছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শরীফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে সিটিটিসি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়আটকঢাকা জেলাপুলিশডিএমপিগ্রেপ্তারঢাকাআওয়ামী লীগ
