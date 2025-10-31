Ajker Patrika
বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।

এহছানুল হক মিলন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিমানবন্দরে পৌঁছালে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাঁর বিদেশযাত্রা স্থগিত করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইমিগ্রেশন পুলিশের এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তবে কেন বিদেশ যেতে দেওয়া হয়নি, তা নিজেও জানেন না বলে জানিয়েছেন সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আমার বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তার কাগজপত্র দেখাতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা কিছুই দেখাননি। কেন এমন করা হলো, আমি বুঝতে পারিনি।’ তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করবেন।

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মিলন। পরে ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে পরাজিত করে তিনি পুনরায় এমপি নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

বিএনপি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের কাজ করার সময় পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা বন্ধ ছিল গ্যাস সরবরাহ। পাইপলাইন মেরামত শেষে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। এতে করে স্বস্তি ফিরেছে গ্রাহকদের মধ্যে।

এর আগে বিকেলে সদর উপজেলার উলচাপাড়া এলাকায় চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের কাজ করার সময় গ্যাস সরবরাহের পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয় বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। এতে ভোগান্তিতে পড়েন কয়েক হাজার গ্রাহক।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী শফিকুল হক জানান, মহাসড়কের নিচে থাকা গ্যাস সরবরাহের ৬ ইঞ্চি পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে করে গ্যাস লিকেজ হতে থাকলে দুর্ঘটনা এড়াতে সাময়িক সময়ের জন্য গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। পরে বাখরাবাদের কারিগরি দল ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন মেরামত শেষে রাত ৯টার পর গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কুমিল্লা সীমান্তে ১৯ নারী-পুরুষকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লা সীমান্তে ১৯ নারী-পুরুষকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১৯ জন নারী-পুরুষকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। আজ বৃহস্পতিবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবির পতাকা বৈঠকে তাদের হস্তান্তর করা হয়। তাদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ, আটজন নারী ও একটি শিশু রয়েছে।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. মোস্তফা ও বিএসএফের পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ভবানীপুর নিউনিদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার দীপংকর সাহার নেতৃত্বে একটি দল।

ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা হলো মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত এসকেন তালুকদারের ছেলে ইমরান হোসেন, চাঁদপুর সদরের লোধের গাঁও গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেন গাজীর মেয়ে নাসরিন বেগম, বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জের পূর্বচিপা বারইখালী গ্রামের আলম শিকদারের ছেলে রেজাউল শিকদার ও তাঁর স্ত্রী তানজিলা বেগম, একই জেলার চরহোগলা বুনিয়া গ্রামের মো. রুস্তম আলী শেখের ছেলে শাহিন শামীম, সদর উপজেলার আতাইকাঠি গ্রামের মৃত দলিলুদ্দিন শেখের ছেলে আব্দুর রহিম শেখ, আবুল শেখের স্ত্রী রিমা বেগম, পিরোজপুর সদর উপজেলার মধ্য দুর্গাপুর গ্রামের ইমরান হোসেনের স্ত্রী সুখী বেগম ও তাঁর ছেলে আবু বক্কর (৫) এবং একই এলাকার আউয়াল হালদারের স্ত্রী নাসরিন।

আরও হলো বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গিবাড়িয়া গ্রামের মৃত সোলেমান মাঝির ছেলে রিয়াজ মাঝি, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কাজীর চর আমিরগঞ্জ গ্রামের সুলতান ব্যাপারীর ছেলে হাসান ব্যাপারী, ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার তারাবুনিয়া গ্রামের মৃত গাহুর মৃধার ছেলে আলমগীর মৃধা ও তাঁর ছেলে খাইরুল মৃধা, একই এলাকার মৃত গাহুর মৃধার ছেলে জাকির মৃধা, রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের ইমাম হোসেনের মেয়ে লাবনী আক্তার, সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার চান্দ গ্রামের মৃত শওকত আলীর মেয়ে মোমেনা বেগম, খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার কদমতলার (গুসার গ্রাম) মৃত আতিয়ার রহমান শেখের মেয়ে অন্তরা শেখ (২৮) ও একই এলাকার মৃত আতিয়ার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন।

সূত্র জানায়, তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধ পথে ভারতে গিয়ে দেশটির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। এরপর তারা ভারতের বিভিন্ন কারাগারে সাজাও খেটেছে।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ জানান, বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজিবিকে বিষয়টি জানানো হলে তারা বাংলাদেশি কি না, তা যাচাই-বাছাই করা হয়। আজ সীমান্ত পিলার ২১০৪/৭-এস-এর আওতাধীন এলাকায় বিজিবি-বিএসএফ যৌথ সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হিলাল উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাত ৮টায় বিজেপির পক্ষ থেকে ১৮ নারী-পুরুষ, একটি শিশুসহ ১৯ জনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে বিজিবি বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করে।

কুমিল্লা
মোহাম্মদপুরে মীনা বাজারে অগ্নিকাণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং এলাকার একটি সুপারশপে আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মীনা বাজার নামের ওই সুপারশপে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে খুব দ্রুতই তা নিভিয়ে ফেলে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে জানান, আগুনের খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত ১০টার আগেই আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মোহাম্মদপুর
উত্তরায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সড়কে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া সড়ক থেকে এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। উত্তরার দক্ষিণখান, উত্তরা পূর্ব ও বিমানবন্দর থানা এলাকায় গতকাল বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলো মোহাম্মদ মিনহাজ (১১), মোহাম্মদ মোস্তফা (৩১) ও আরিফুল ইসলাম (২৫)।

এর মধ্যে ইলেকট্রিকের এক দোকানের কর্মচারী ছিল মিনহাজ। মোস্তফা জামালপুর সদর উপজেলার ছনকান্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে বাস করতেন। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। আর আরিফুল ইসলাম ময়মনসিংহের কোতোয়ালি উপজেলার বেগুনবাড়ি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণখানের প্রেমবাগান এলাকায় গতকাল দুপুর ১২টার দিকে রাস্তা পার হয়ে দোকানে যাচ্ছিল মিনহাজ। এ সময় দুটি অটোরিকশা বেপরোয়া গতিতে আসছিল। একটি অটোরিকশা মিনহাজকে চাপা দিলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পরপরই চালক ও অটোরিকশাটি আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় একটি অটোরিকশার ধাক্কায় মিনহাজ নামের শিশুটি মারা যায়। এ ঘটনায় জাহিদুল ইসলাম নামের ওই অটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে সঙ্গে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে।

শামীম আল মামুন বলেন, শিশুটি মাথায় আঘাত পেয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অপর দিকে গাজীপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার বিএনএন সেন্টারের সামনে গতকাল বেলা পৌনে ৩টার দিকে মোটরসাইকেল আরোহী সাদ মোহাম্মদ মোস্তফাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, বিএনএস সেন্টারের পাশের সড়কে একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় জনতা। পরে তাঁকে প্রথমে উদ্ধার করে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করলে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাজ্জাদ হোসেন আরও জানান, নিহত ব্যক্তির কপালে ও কানের পাশ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মারা গেছেন।

দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে এসআই সাজ্জাদ বলেন, কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটা কেউ দেখেছে—এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। আশপাশে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তাই বলা যাচ্ছে না, কোনো গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে কি না। নাকি নিজে নিজেই দুর্ঘটনার স্বীকার হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আবার মোটরসাইকেলটিও তেমন ভালো না। গাড়ির ব্রেকও ততটা ঠিক ছিল না। তাই কীভাবে মারা গেছেন, এখনই শিউর বলা যাচ্ছে না।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান এসআই।

অপর দিকে ঢাকা-গাজীপুর মহাসড়কের বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলচালক আরিফুল ইসলাম (২৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে ডিএমপির বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আক্তার বলেন, বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়কে একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় একজন মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। চালক পালিয়ে গেলেও কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হয়েছে।

উত্তরা
