Ajker Patrika
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বিইউপিতে প্রযুক্তির প্রভাবে বদলে যাওয়া তরুণ সমাজ নিয়ে সেমিনার

বিজ্ঞপ্তি
বিইউপিতে প্রযুক্তির প্রভাবে বদলে যাওয়া তরুণ সমাজ নিয়ে সেমিনার
ছবি: বিইউপির সৌজন্যে

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের (এফএএসএস) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে ‘এমপ্যাথি, টলারেন্স অ্যান্ড সোশ্যাল কোহেশন: বিল্ডিং আ বেটার সোসাইটি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিইউপির স্বাধীনতা অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাবে তরুণ প্রজন্মের মানসিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি অসহিষ্ণুতা, বিভাজন ও সামাজিক মেরুকরণের মতো চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। ভবিষ্যৎ সমাজে সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে তরুণদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউপির উপাচার্য মেজর জেনারেল মো. মাহবুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি। প্যানেল বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের ডিন ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিয়া হক এবং বিইউপির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার শাম্মি আক্তার।

সেমিনারে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, শিক্ষার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিঢাকা বিভাগ
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