‘বায়রার’ ফখরুলকে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো—তদন্ত কর্মকর্তাকে আদালতে তলব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মানব পাচার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হওয়া মামলায় জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠনের (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলামকে আটকের পর আদালতে না পাঠিয়ে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কেন—তা জানতে চেয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান এ-সংক্রান্ত নির্দেশ দেন।

মামলার বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাদীর আইনজীবী আব্দুল খালেক মিলন।

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে হাজির হয়ে এই কারণ জানাতে হবে বলে আদেশে উল্লেখ করেছেন আদালত।

‘ফখরুলকে গ্রেপ্তার ও ছেড়ে দেওয়া’-সংক্রান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন সংযুক্ত করে বাদী আদালতে আবেদন দাখিল করেন।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, গত সোমবার রাতে বিদেশ থেকে ফেরার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইমিগ্রেশন পুলিশ ফখরুলকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বনানী থানা থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

‘বায়রার’ সাবেক নেতা ফখরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে মানব পাচার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ নভেম্বর বনানী থানায় মামলাটি করা হয়। ৩ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আরইউএল ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং পার্টনার মো. রুবেল হোসেন মামলাটি করেন।

এজাহারে বলা হয়, ফখরুল ইসলাম ও জসিম উদ্দিন তাঁকে মালয়েশিয়ার নিউ ভিশন গ্রিন ল্যান্ড এসএনডি, চাই চাং ফুড ইন্ডাস্ট্রি এসএনডিসহ ভালো ভালো কোম্পানিতে শ্রমিক পাঠানোর মিথ্যা আশ্বাস দেন। মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ২৭ মে ৫৫ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য কর্মীপ্রতি ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে নগদ ৩ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা তিনি আসামিদের হাতে তুলে দেন। এরপর আসামিরা ২৮ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠালেও চুক্তি মোতাবেক কোম্পানিতে কাজ না দিয়ে তাঁদের অন্য জায়গায় নিয়ে আটকে রাখেন, ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্যাতন করেন এবং পুনরায় টাকা দাবি করেন। বাদীর চাপের মুখে শ্রমিকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও আসামিরা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি।

বর্তমানে আসামিদের কাছে বাদীর পাঠানো ২৮ জন কর্মীর সমস্যা সমাধান বা তাঁদের দেশে ফেরত আনার খরচ বাবদ এবং অন্যদের জন্য জমা দেওয়া আরও ১ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাওনা রয়েছে। আসামিরা সেই টাকা ফেরত না দিয়ে উল্টো ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগঅর্থ লুটমামলাঅভিযোগমানব পাচারআদালত
পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

মেহেরপুর প্রতিনিধি
পুলিশ সুপারের বাসভবন। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশ সুপারের বাসভবন। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে অবস্থিত শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসটিতে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাব পুড়ে গেছে।

বাসভবনে নিজে একা থাকেন জানিয়ে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পাওয়ামাত্রই বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।’

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণ নিতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে।

বিষয়:

মেহেরপুরখুলনা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরফায়ার সার্ভিসপুলিশ সুপার
আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক লকডাউনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। আমরা এতে আতঙ্কিত না। জনস্বার্থে সবকিছুই স্বাভাবিক রাখা হবে।’

আগামীকাল বৃহস্পতিবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে আজ বুধবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।

সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণপরিবহনকে ব্যবহার করা উচিত নয়।’

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় পরিবহনমালিক-শ্রমিকেরা আতঙ্কিত না। আমরা সাবধানে চলাফেরার জন্য সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। বাস টার্মিনালে ও সড়কের পাশে—যেখানে পরিবহন পার্কিং করে রাখা হয়েছে–সেখানে পাহারা রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’

এদিকে আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচির জেরে আজ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়ে। অন্যান্য দিনের চেয়ে এ দিন ঢাকার সড়কগুলোয় ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা গেছে।

বিষয়:

বাংলাদেশসমিতিঢাকা বিভাগসড়ক পরিবহনগণপরিবহনঢাকা
ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মোহাম্মদ হাতেম। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ হাতেম। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এদিকে আজ বুধবার রাতে সরকারি তোলারাম কলেজ শাখা ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন জিয়া ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি। কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জের শিল্পকলা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে এনসিপির এক নেতা হাতেম সাহেবকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে।

‘যেটা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে ভাইরাল হয়। গত মঙ্গলবার (গতকাল) সরকারি তোলারাম কলেজের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে তিনি (মোহাম্মদ হাতেম) আসেন। অনুষ্ঠান চলাকালে কিছু সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী অভিযোগ করে যে, সে একজন ফ্যাসিস্টের দোসর। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে তিনি কি করে আসতে পারেন? অনেকেই আমাকে বারবার কলেজ থেকে তাকে বের করে দিতে বলে। একপর্যায়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে কলেজ থেকে চলে যেতে বলি।

‘তার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই কাম্য না। আমি এ রকম আচরণ এর জন্য মোহাম্মদ হাতেম সাহেবসহ বিকেএমইএ’র সকল ব্যবসায়ীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ব্যবসায়ী কারণে সব সরকারের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক রাখতে হয়, কিন্তু এই বিষয়টি আমি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভবিষ্যতে আমার দ্বারা এ রকমটা আর ঘটবে না।’

বিষয়:

হেনস্তানারায়ণগঞ্জছাত্রদলজেলার খবর
ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।

আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার চর দুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের আলোনিয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী মো. মামুন হোসেনের স্ত্রী।

নিহত ব্যক্তির স্বামীর পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইউসুফ মিয়া জানান, ঘটনার দিন বিকেলে স্বামীর বসতঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মরদেহ ঝুলে আছে দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এসে পুলিশে খবর দেয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ ও স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জপুলিশনিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামমরদেহজেলার খবর
