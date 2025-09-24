Ajker Patrika
নড়াইলের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কবিরুল হক মুক্তি। ছবি: সংগৃহীত
কবিরুল হক মুক্তি। ছবি: সংগৃহীত

নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর নিকেতন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানা-পুলিশ।

আজ রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান।

হাফিজুর রহমান বলেন, সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তবে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

কবিরুল হক ২০০৮ সালে নড়াইল-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

