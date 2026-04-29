বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা থেকে হোসাফের মোয়াজ্জেমকে অব্যাহতি

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা থেকে হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেনকে অব্যাহতি দিয়েছেন হাইকোর্ট। মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে মোয়াজ্জেম হোসেনের করা আবেদনের শুনানি শেষে আজ বুধবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চ এই রায় দেন।
এর আগে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারিক আদালত হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেনসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। পরে অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ও মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে গত বছর হাইকোর্টে আবেদন করেন মোয়াজ্জেম হোসেন। শুনানি শেষে গত বছর হাইকোর্ট রুল জারি করে মোয়াজ্জেম হোসেনের ক্ষেত্রে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন।
রুল নিষ্পত্তি করে আজ রায় ঘোষণা করা হয়। মোয়াজ্জেম হোসেনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ বি এম আলতাফ হোসেন ও খন্দকার মারুফ হোসেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী শাহীন আহমেদ।
দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি উত্তোলন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম এবং রাষ্ট্রের ১৫৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা ক্ষতি ও আত্মসাতের অভিযোগে ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ওই বছরের ৫ অক্টোবর খালেদা জিয়াসহ ১৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক।
২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারিক আদালত বিএনপির তৎকালীন চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও ভাইস চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। এর বাইরে মারা যাওয়ায় আরও কয়েকজন অব্যাহতি পান।
নতুন আইনের কিছু ধারা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দর-কষাকষির (সিবিএ) অধিকারকে সীমিত করতে পারে। বিশেষ করে, একটি প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বোচ্চ তিনটিতে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব সংকুচিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।৫ মিনিট আগে
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ম্যাজেন (বিডি) ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘লে-অফ’ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কাঁচামালের সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ (অর্ডার) কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে এক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
বাবার মৃত্যুর পরও লাশ দেখতে প্যারোলে মুক্তি মেলেনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বরিশাল মহানগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. শাহরুখ খানের। পরে বাবার মরদেহ বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে সন্তানকে শেষবার দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শাহরুখের স্বজনেরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।৯ মিনিট আগে
ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগামী এক বছরের জন্য নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট দেন আইনজীবীরা। তবে ২০ হাজার ৭২৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন মাত্র ২ হাজার ৭৫৯ জন...২৯ মিনিট আগে