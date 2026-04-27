Ajker Patrika
ঢাকা

ব্রেকআপের পর প্রেমিকদের থেকে ছবি-ভিডিও নিয়ে টেলিগ্রামে বিক্রি, গ্রেপ্তার ৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ১৭
ব্রেকআপের পর প্রেমিকদের থেকে ছবি-ভিডিও নিয়ে টেলিগ্রামে বিক্রি, গ্রেপ্তার ৬
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মেরাজুর রহমান আরমান, বিল্লাল হোসেন অন্তর, রবি আলম মমিন, আল আমিন ইসলাম ও হাসিব। ছবি: সংগৃহীত

টেলিগ্রাম গ্রুপে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণীদের টার্গেট করে ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিও সংগ্রহ, ব্ল্যাকমেল ও বিক্রির অভিযোগে একটি চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ সোমবার কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মুখপাত্র ইন্তেখাব চৌধুরী।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মেরাজুর রহমান আরমান, বিল্লাল হোসেন অন্তর, রবি আলম মমিন, আল আমিন ইসলাম ও হাসিব। এ ছাড়া গত রোববার রাজধানীর মিরপুরে একই অভিযোগে জাহিদ হোসেন (২১) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ।

র‍্যাব জানায়, চক্রটি টেলিগ্রামের প্রাইভেট চ্যানেল ব্যবহার করে অর্থের বিনিময়ে আপত্তিকর ছবি-ভিডিও বিক্রি করত। চক্রটি দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের লক্ষ্য করে তাদের ফেসবুক বা ব্যক্তিগত ডিভাইস হ্যাকিং, ব্রেকআপের পর প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছ থেকে ছবি/ভিডিও সংগ্রহ কিংবা শত্রুতাবশত গোপন ছবি/ভিডিও ফাঁস করে এসব কর্মকাণ্ড চালাত। তাদের ব্যবহৃত মোবাইল থেকে প্রায় দেড় লাখ নগ্ন বা স্পর্শকাতর ছবি ও ভিডিও এবং প্রায় ৩৫০টি গ্রুপ ও চ্যানেল পাওয়া যায়।

রাজধানীর মিরপুরে একই অভিযোগে জাহিদ হোসেন (২১) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর মিরপুরে একই অভিযোগে জাহিদ হোসেন (২১) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

গত রোববার রাতে ভোলা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মেরাজুর রহমান আরমান, বিল্লাল হোসেন অন্তর, রবি আলম মমিন, আল আমিন ইসলাম এবং হাসিবকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

এদিকে, রাজধানীর মিরপুরে একই অভিযোগে জাহিদ হোসেন (২১) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে পশ্চিম শেওড়াপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন ও একাধিক সিমকার্ড জব্দ করা হয়। তিনি টেলিগ্রামসহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অর্থের বিনিময়ে পর্নোগ্রাফি বিক্রি ও সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় মামলা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

চাঁদপুরে ডিসি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে হাতাহাতি, আহত ৪

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

এলাকার খবর
Loading...

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

ফেনীতে প্রসূতির মৃত্যু: তদন্তে একাধিক অবহেলা ও চিকিৎসাগত ত্রুটির প্রমাণ

ফেনীতে প্রসূতির মৃত্যু: তদন্তে একাধিক অবহেলা ও চিকিৎসাগত ত্রুটির প্রমাণ

সুস্থ হওয়ার পর ফের ৩ দিনের রিমান্ডে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

সুস্থ হওয়ার পর ফের ৩ দিনের রিমান্ডে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

ব্রেকআপের পর প্রেমিকদের থেকে ছবি-ভিডিও নিয়ে টেলিগ্রামে বিক্রি, গ্রেপ্তার ৬

ব্রেকআপের পর প্রেমিকদের থেকে ছবি-ভিডিও নিয়ে টেলিগ্রামে বিক্রি, গ্রেপ্তার ৬

২৪ হাজার ডলারসহ বাংলাবান্ধায় ভারতীয় নাগরিক আটক

২৪ হাজার ডলারসহ বাংলাবান্ধায় ভারতীয় নাগরিক আটক