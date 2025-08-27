Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

গাজীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাজীপুর সদর উপজেলায় তোফাজ্জল হোসেন শেখ নামের এক বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতেরা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, মূল্যবান জিনিসসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেয়।

ভুক্তভোগী বিএনপি নেতা গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

বিএনপি নেতা তোফাজ্জল হোসেন শেখ বলেন, ‘রাত ৩টার দিকে হঠাৎ তালা ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। কোনো কিছু বোঝার আগেই ১৫-১৬ জনের একদল ডাকাত তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা বাড়ির লোকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সবার হাত-পা বেঁধে ফেলে। এ সময় তারা নগদ এক লাখ টাকা, ১৪ ভরি স্বর্ণালংকার, মূল্যবান মালামালসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়।’

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ আহমেদ জানান, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতদের চিহ্নিত করে একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে মামলা হবে।

বিষয়:

গাজীপুরডাকাতিবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

মেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

মেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮