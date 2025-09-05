Ajker Patrika
রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে স্ত্রী নিহত, আহত স্বামী

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে দ্রুতগতির যানবাহনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এক নারী নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ওয়াজেদ আলী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই নারীর নাম শ্রাবনী ভাদুরী (২১)। এ ঘটনায় ওই মোটরসাইকেলের চালক নিহত শ্রাবনীর স্বামী সঞ্জয় মণ্ডল (২৫) গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে রাজবাড়ীর আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিম শেখ জানান, শ্রাবনী তাঁর স্বামী সঞ্জয়ের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের মধুখালী যাচ্ছিলেন। রাত সোয়া ৯টার দিকে গোয়ালন্দ উপজেলার ওয়াজেদ আলী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি যানবাহন ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যান। সে সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের গুরুতর আহত অবস্থায় গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শ্রাবনীকে মৃত ঘোষণা করেন।

আর আহত সঞ্জয় মণ্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামিম শেখ বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘাতক যানবাহন ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

যানবাহনরাজবাড়ীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাঢাকামোটরসাইকেল
