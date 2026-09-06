Ajker Patrika
En
ঢাকা

আশুলিয়ায় দম্পতি খুনের ঘটনায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আশুলিয়ায় দম্পতি খুনের ঘটনায় মামলা
ফাইল ছবি

ঢাকার আশুলিয়ায় একই কক্ষে নাজমা আক্তার, তাঁর স্বামী আলমগীর হোসেন ও তাঁদের সাত মাসের অনাগত সন্তানের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা হয়েছে। নাজমার বোন শাপলা আক্তার বাদী হয়ে গতকাল শনিবার রাতে আশুলিয়া থানায় মামলাটি করেন। এতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

মামলা হলেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

গত শুক্রবার রাতে আশুলিয়ার মধ্য জামগড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসার তালাবদ্ধ কক্ষ থেকে নাজমা, তাঁর স্বামী আলমগীর ও তাঁদের সাত মাসের অনাগত সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘হত্যার ঘটনায় গতকাল শনিবার রাতে মামলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি নিহতদের স্বজন ও আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সূত্র খোঁজা হচ্ছে।’

আরও পড়ুন:

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআসামিমামলাআশুলিয়ামরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত