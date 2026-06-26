Ajker Patrika
ঢাকা

মোহাম্মদপুরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা ইমরান গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোহাম্মদপুরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা ইমরান গ্রেপ্তার
মোহাম্মদপুরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাটাসুর পশ্চিম ইউনিটের সভাপতি ইমরান হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড নেতা মো. ইমরান হোসেনকে (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মোহাম্মদপুরের কাটাসুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মো. ইমরান হোসেন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাটাসুর পশ্চিম ইউনিটের সভাপতি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাটাসুর পশ্চিম ইউনিটের সভাপতি মো. ইমরান হোসেনকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরপুলিশআওয়ামী লীগ
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