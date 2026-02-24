বরেণ্য শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমদের ইন্তেকাল

বরেণ্য শিক্ষক, লেখক ও গবেষক ড. সফিউদ্দিন আহমদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার ভোর আনুমানিক ৪ টা ৪৫ মিনিটে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র, নাতি নাতনিসহ অগণিত শিক্ষার্থী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
ড. সফিউদ্দিন আহমদ সিলেটের এমসি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষার্থী ছাড়াও তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী আছেন সিলেটে। তাঁর বাগ্মিতা ও উদ্দীপনাময় বক্তব্য এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর ‘মানুষ ও শিল্পী বিদ্যাসাগর’, ‘স্বগত ভাবনা’, ‘সাহিত্যের কাল ও কালান্তর’, ‘সোমেন চন্দ : মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক’, ‘সাময়িকপত্রে শিক্ষাচিন্তা’, ‘বোদলেয়ার-ভেরলেন-মালার্মে’ প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ তাঁকে লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে মর্যাদাবান করে তুলেছে।
সফিউদ্দিন আহমদের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন মুরারিচাঁদ (এমিসি) কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘সফিউদ্দিন আহমদ একজন বরেণ্য শিক্ষাগুরু। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শোকাহত। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
চট্টগ্রাম হালিশহরের এক বাসায় বিস্ফোরণে একই পরিবারের নারী ও শিশুসহ ৯ জন দগ্ধের ঘটনায় স্বামী সামির আহমেদ সুমনের (৪০) পর স্ত্রী আশুরা আক্তার পাখি (৩৫) মারা গেলেন। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল চারজনে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৩ আসনের সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, মৃত্যুর আগপর্যন্ত আর মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না। মন্ত্রী হব না জেনেই মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
দুর্গম পাহাড় আর সীমান্তঘেঁষা জনশূন্য এলাকায় প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য পপি চাষ। অবশেষে সেই চক্রের ওপর আঘাত হেনেছে যৌথ বাহিনী। বান্দরবানের থানচি গহিন পাহাড়ি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৩ একর পপিখেত ধ্বংস করা হয়েছে, যার সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা।২ ঘণ্টা আগে
বরিশালে বিচারকার্য চলাকালে আদালত কক্ষে ঢুকে হট্টগোলের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপিপন্থী কিছু আইনজীবীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এমন ঘটনা ঘটেছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি তালুকদার মো. ইউনুস৩ ঘণ্টা আগে