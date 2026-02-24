Ajker Patrika
সিলেট

বরেণ্য শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমদের ইন্তেকাল

সিলেট প্রতিনিধি
বরেণ্য শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমদের ইন্তেকাল
ড. সফিউদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

বরেণ্য শিক্ষক, লেখক ও গবেষক ড. সফিউদ্দিন আহমদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার ভোর আনুমানিক ৪ টা ৪৫ মিনিটে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র, নাতি নাতনিসহ অগণিত শিক্ষার্থী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ড. সফিউদ্দিন আহমদ সিলেটের এমসি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষার্থী ছাড়াও তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী আছেন সিলেটে। তাঁর বাগ্মিতা ও উদ্দীপনাময় বক্তব্য এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর ‘মানুষ ও শিল্পী বিদ্যাসাগর’, ‘স্বগত ভাবনা’, ‘সাহিত্যের কাল ও কালান্তর’, ‘সোমেন চন্দ : মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক’, ‘সাময়িকপত্রে শিক্ষাচিন্তা’, ‘বোদলেয়ার-ভেরলেন-মালার্মে’ প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ তাঁকে লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে মর্যাদাবান করে তুলেছে।

সফিউদ্দিন আহমদের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন মুরারিচাঁদ (এমিসি) কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘সফিউদ্দিন আহমদ একজন বরেণ্য শিক্ষাগুরু। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শোকাহত। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’

