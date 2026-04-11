সারা দেশে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি ইন্টার্ন চিকিৎসকদের

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতসহ চার দফা দাবি আদায়ে আলটিমেটাম দিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে সারা দেশে একযোগে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
আজ শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্লকে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা।
ঢাকা মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নাবিল বিন কাশেম বলেন, ‘আজ শনিবার সকালে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এরপর আমরা তদন্ত কমিটিকে চার দফা দাবির কথা জানিয়েছি। কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, তদন্তের পর তাঁরা সুপারিশমালা তৈরি করেছেন। সেখানে আমাদের ইন্টার্নদের দেওয়া চার দফা প্রতিফলিত হয়েছে।’
নাবিল বিন কাশেম বলেন, ‘এখন সরকারের কাছে আমাদের দাবি—তারা যেন দ্রুত দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করে। এ ছাড়া ঢাবি কর্তৃপক্ষ যেন দুষ্কৃতকারীদের শনাক্তের নাম-পরিচয় প্রকাশ করে এবং শাস্তি প্রদান করে। ভবিষ্যতে চিকিৎসকের ওপর এমন হামলা না হয় এবং যদি হয় তাহলে তার শাস্তি কী হবে, তারা যেন সেটির নোটিশ ঘোষণা করে।’
ডা. নাবিল বলেন, গত বুধবার একই দিনে দিনাজপুর মেডিকেলেও চিকিৎসকদের ওপর হামলা করা হয়েছে। কাজেই আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে একযোগে কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।
গত বুধবার (৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অমর একুশে হলের এক অসুস্থ শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে হয়রানির অভিযোগ তুলে চিকিৎসক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এরপর ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ঢাবি ও ঢামেক কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার সেই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়নি কমিটি।
ঘটনার পর ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা চার দফা দাবি জানিয়ে আসছিলেন। দাবিগুলো হলো হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা, শনাক্ত ও শাস্তি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা আইন পাস ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা।
