Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে থানার সামনেই ছুরিকাঘাতে হত্যা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে থানার সামনে সালিশি দরবারে ছুরিকাঘাতে মজনু মিয়া (৩০) নামের এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে করিমগঞ্জ থানার সামনে একটি চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মজনু মিয়া উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের কান্দাইল ক্ষিদিরপুর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে এবং পেশায় একজন মুদি দোকানি ছিলেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ চারজনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়কা ইউনিয়নের তোতা মিয়া ও একই এলাকার ইসলাম উদ্দিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ইসলাম উদ্দিনের লোকজন তোতা মিয়ার বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এ নিয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হলে করিমগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল আলীম শুক্রবার বিকেলে উভয় পক্ষকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আলোচনার জন্য থানায় ডাকেন।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে থানার সামনে একটি চায়ের দোকানে এসআই আব্দুল আলীমের উপস্থিতিতে সালিশি বৈঠক শুরু হয়। তবে আলোচনা চলাকালীন একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয় এবং তা দ্রুতই মারামারিতে রূপ নেয়। এ সময় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মজনু মিয়া গুরুতর আহত হন।

তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে দ্রুত কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইউপি সদস্য মো. লিংকন মিয়া জানান, দুই পক্ষের মধ্যে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্বের জেরে বিগত সময়ে ইয়াকুব আলী পক্ষ ইমান আলী পক্ষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিলে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। সম্প্রতি ইয়াকুব আলী পক্ষ ইমান আলী পক্ষের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করায় তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এসআই আলিম উভয় পক্ষ ও এলাকার গণ্যমানদের নিয়ে থানায় দরবারে ডাকেন।

প্রত্যক্ষদর্শী রুহুল আমিন মাদবর বলেন, `করিমগঞ্জ থানার সামনে মোখলেছের চায়ের দোকানে উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশ চলাকালে হইচই শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে পৃথক বৈঠকে আলোচনা হবে বলে নালিশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোকান থেকে বের হয়ে আমরা মজনু মিয়াকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি।’

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুব মুর্শেদ বলেন, `আমি তখন থানায় ছিলাম না। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

ছুরিকাঘাতকিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগঢাকাকরিমগঞ্জ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো লতিফ সিদ্দিকীর ভাইকে

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গরম মাড় পড়ে শিশু দগ্ধ, গলা টিপে হত্যার পর বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলেন চাচি

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’র ফাঁকা গুলিতে আতঙ্ক, বিক্ষুব্ধ জনতার বাড়ি ঘেরাও

শ্রীপুরে চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’র ফাঁকা গুলিতে আতঙ্ক, বিক্ষুব্ধ জনতার বাড়ি ঘেরাও

বেনাপোলে সীমান্তে ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করে পুলিশে দিল জনতা

বেনাপোলে সীমান্তে ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করে পুলিশে দিল জনতা

মাছের ঘেরের মাচায় ঝুলছে নানা রঙের তরমুজ, কৃষকের মুখে হাসি

মাছের ঘেরের মাচায় ঝুলছে নানা রঙের তরমুজ, কৃষকের মুখে হাসি

ডাকসুতে প্রচার তুঙ্গে, চলছে সমঝোতাও

ডাকসুতে প্রচার তুঙ্গে, চলছে সমঝোতাও