ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটির দাবিতে সোনারগাঁয়ে মহাসড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ উপলক্ষে ছুটির দাবিতে চৈতী গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। শনিবার সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পর তাঁরা একত্রিত হয়ে উপজেলার টিপুরদী এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রী ও চালকদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়।
শ্রমিকেরা জানান, ছুটি না দেওয়ায় প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ শ্রমিক মহাসড়কে নেমে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে যখন গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে রাজি হয়, তখন তারা অবরোধ তুলে নেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে চৈতী গার্মেন্টসের মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান জানান, ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটি কারখানার ছুটির তালিকায় ছিল না, কিন্তু শ্রমিকেরা এই অন্যায্য দাবি তুলে মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদির জিলানী বলেন, ‘চৈতী গার্মেন্টসের শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণে যানজট তৈরি হয়েছিল। পরে কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করলে তারা অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।’
