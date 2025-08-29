পুলিশের হামলায় আহত বুয়েট শিক্ষার্থী শাদিদকে দেখতে হাসপাতালে প্রধান উপদেষ্টার দুই প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন দফা দাবিতে যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার সময় পুলিশের হামলায় আহত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী সৈয়দ শাদিদ নাসিফকে দেখতে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন প্রধান উপদেষ্টার দুই বিশেষ সহকারী শেখ মইনুদ্দিন ও ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। এ সময় বুয়েটের ২০২০ ব্যাচের এই শিক্ষার্থীর চিকিৎসার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার আশ্বাস দেন তাঁরা।
আজ সন্ধ্যায় এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন।
বার্তায় বলা হয়, হাসপাতালে প্রধান উপদেষ্টার দুই বিশেষ সহকারীর সঙ্গে কথা হয় শাদিদ নাসিফের মায়ের। শাদিদের বাবা, বোন, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী থেকে শুরু করে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সংগঠকেরাও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন এই শিক্ষার্থীর মা তাঁর সন্তানসহ শিক্ষার্থীদের ওপর যেকোনো ধরনের বলপ্রয়োগের ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধিদলের কাছে সেই নিশ্চয়তা চান।
প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) প্রধানের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।
শাদিদের বাবা রংপুরে একটি কলেজের শিক্ষক এবং তাঁর বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
ঢামেক হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শাদিদের অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এই মুহূর্তে স্থিতিশীল আছেন। তবে পাঁচটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর জন্য। পাঁচ দিন পর সেলাই পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করতে হবে কি না, সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।
তিন দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। পরদিন বেলা ১১টার দিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।
একপর্যায়ে বেলা দেড়টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে অগ্রসর হলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। সে সময় তাঁদের দিকে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়। লাঠিপেটার ঘটনাও ঘটে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদেরই একজন শাদিদ নাসিফ।
শিক্ষার্থীদের ওপর এ হামলার ঘটনায় সেদিন রাতেই শাহবাগ মোড়ে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ঘটনা তদন্তে পরদিন কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি।
বুয়েটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা যে তিন দাবিতে আন্দোলন করছেন, সেগুলো হচ্ছে—নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ ও ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা; দশম গ্রেডে শুধু ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন, সেখানে যেন উচ্চ ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা এবং শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং যাঁরা সম্পন্ন করবেন, তাঁরাই যেন প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) লিখতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া।
