বিএনপি সমর্থকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ, রাশেদ প্রধানের দলের একজন আটক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) নেতা রাশেদ প্রধানের বাসভবনের সামনে বিএনপি সমর্থক এক ব্যক্তির ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগে জনি নন্দী নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। আটক জনি নিজেকে জাগপার কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে সম্প্রতি জাগপা মুখপাত্র রাশেদ প্রধানের আক্রমণাত্মক এবং কড়া মন্তব্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবাদে রাশেদ প্রধানের বাসার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি সমর্থিত একটি পক্ষ। এ সময় জনি নন্দী সমর্থকদের একজনের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করতে গেলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেখানে উপস্থিত পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আটক করে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে জনি ইট নিয়ে একজনকে আঘাত করতে গেলে। ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে জনিকে আটক করা হলে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন তাকে কিল-ঘুষি মারার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ দ্রুত তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।
পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. জুয়েল রানা বলেন, কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জনি নন্দী হঠাৎ এসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।
