হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসামগ্রী দিল কেএসআরএম

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইন ইকুইপমেন্টস দিয়েছে শিল্পগ্রুপ কবির স্টিল রিং-রোলিং মিলস লিমিটেড (কেএসআরএম)।
উত্তরার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত আইজিপি ও হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দেলোয়ার হোসেন মিঞার কাছে এসব ট্রাফিক সাইন (সিগন্যাল)-সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় হাইওয়ে পুলশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় অতিরিক্ত আইজিপি দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন, ‘এক হাতে যেমন তালি বাজে না, কোনো কিছু করতে গেলেও একাকী হয় না। এটি যৌথভাবে করতে হয়। যৌথভাবে করতে পারলে এটি খুব সহজ হয়। বিশেষ করে, আমরা যারা সরকারি কর্মজীবী আছি, আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে। বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে কিনতে হয়।’
অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, ‘সরকারের অবস্থা এমন যে, আমাদের দরকারি ইকুইপমেন্টগুলোও আমরা কিনতে পারি না। তাই ইকুইপমেন্টগুলো দেওয়ার জন্য কেএসআরকে ধন্যবাদ।’
দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা যদি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকবে।’
এ সময় হাইওয়ে পুলিশকে এমন একটি আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ এবং পুলিশের পাশের থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতেও পুলিশের পাশে থাকার কথা জানান কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলাম।
সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইন ইকুইপমেন্টস দিয়েছে শিল্পগ্রুপ কবির স্টিল রিং-রোলিং মিলস লিমিটেড (কেএসআরএম)।
উত্তরার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত আইজিপি ও হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দেলোয়ার হোসেন মিঞার কাছে এসব ট্রাফিক সাইন (সিগন্যাল)-সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় হাইওয়ে পুলশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় অতিরিক্ত আইজিপি দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন, ‘এক হাতে যেমন তালি বাজে না, কোনো কিছু করতে গেলেও একাকী হয় না। এটি যৌথভাবে করতে হয়। যৌথভাবে করতে পারলে এটি খুব সহজ হয়। বিশেষ করে, আমরা যারা সরকারি কর্মজীবী আছি, আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে। বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে কিনতে হয়।’
অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, ‘সরকারের অবস্থা এমন যে, আমাদের দরকারি ইকুইপমেন্টগুলোও আমরা কিনতে পারি না। তাই ইকুইপমেন্টগুলো দেওয়ার জন্য কেএসআরকে ধন্যবাদ।’
দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা যদি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকবে।’
এ সময় হাইওয়ে পুলিশকে এমন একটি আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ এবং পুলিশের পাশের থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতেও পুলিশের পাশে থাকার কথা জানান কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলাম।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে নগরীর ন্যাশনাল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে১৩ মিনিট আগে
শিক্ষার্থীদের হিজাব পরতে নিষেধ করার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের দাবিতে কর্তৃপক্ষকে সময় দিয়েছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একদল সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী। আজ রোববার সকালে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির বেইলি রোডে প্রধান শাখার সামনে মানববন্ধন করার ঘোষণা দিলেও পরে অধ্যক্ষের১৪ মিনিট আগে
দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উদ্যোগে এক উঠান বৈঠক হয়েছে। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের উত্তর খৈকড়া গ্রামে এ বৈঠক আয়োজিত হয়। বৈঠকে গণপরিষদ নির্বাচন, বিচারব্যবস্থার সংস্কার ও একটি নতুন সংবিধান রচনার মতো দাবি নিয়ে স্থান১৮ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ সাতটি পদ ও কার্যনির্বাহী সদস্যপদে মোট ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় আজ রোববার তাঁদের বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।৩০ মিনিট আগে