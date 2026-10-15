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মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের গুলি ও কোপে বাবা-ছেলে আহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ১৬
মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের গুলি ও কোপে বাবা-ছেলে আহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের মধ্যে গুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক পক্ষের বাবা-ছেলে গুলিবিদ্ধ ও চাপাতির কোপে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর মোহাম্মদপুরের বছিলা সড়কের ময়ূর ভিলার সামনের ফুটপাতে এই ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. ফাহিম ও তাঁর বাবা মো. সুমন।

জানা গেছে, রাতে স্থানীয় সাব্বির গ্রুপের সঙ্গে অন্য একটি গ্রুপের মধ্যে এ গুলি ও হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত বাবা-ছেলেকে উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়, পরে তাঁদের ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে একাধিক টিম কাজ করছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরগুলিবিদ্ধরাজধানীঢাকা বিভাগআহত
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