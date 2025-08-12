সোনারগাঁ পরিদর্শন করলেন জাপানের ১১০ বিনিয়োগকারী

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেছে জাপানের ১১০ সদস্যের একটি বিনিয়োগকারী দল। ব্র্যাক ইপিএলের উদ্যোগে জাপানি প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি প্রাচীন পানাম নগর, বড় সরদারবাড়ি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করে।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) জাপানি প্রতিনিধিদলটিকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে স্বাগত জানান ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ কে আজাদ সরকার ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা এ কে এম মুজাম্মিল হক।
পরে তারা রেস্টোরেশন করা ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ও শিল্পাচার্য জয়নুল জাদুঘর ঘুরে দেখে। এ সময় পরিদর্শনকারীরা জাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে।
এ ছাড়া সোনারগাঁয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা বড় সরদারবাড়ির স্থাপত্যরীতি দেখে অভিভূত হয় তারা। এর আগে প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগর পরিদর্শন করে।
জাপানের এ বিনিয়োগকারী দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান থেকে বাংলাদেশে এসেছে।
এ বিনিয়োগকারী দলের সঙ্গে ব্র্যাক ইপিএলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ ও সোনারগাঁ থানা-পুলিশের দুটি পৃথক ইউনিট তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেছে জাপানের ১১০ সদস্যের একটি বিনিয়োগকারী দল। ব্র্যাক ইপিএলের উদ্যোগে জাপানি প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি প্রাচীন পানাম নগর, বড় সরদারবাড়ি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করে।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) জাপানি প্রতিনিধিদলটিকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে স্বাগত জানান ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ কে আজাদ সরকার ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা এ কে এম মুজাম্মিল হক।
পরে তারা রেস্টোরেশন করা ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ও শিল্পাচার্য জয়নুল জাদুঘর ঘুরে দেখে। এ সময় পরিদর্শনকারীরা জাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে।
এ ছাড়া সোনারগাঁয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা বড় সরদারবাড়ির স্থাপত্যরীতি দেখে অভিভূত হয় তারা। এর আগে প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগর পরিদর্শন করে।
জাপানের এ বিনিয়োগকারী দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান থেকে বাংলাদেশে এসেছে।
এ বিনিয়োগকারী দলের সঙ্গে ব্র্যাক ইপিএলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ ও সোনারগাঁ থানা-পুলিশের দুটি পৃথক ইউনিট তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।
গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে হামলা-সংঘর্ষে পাঁচজনের নিহতের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। আজ মঙ্গলবার তদন্ত কমিটির সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. আবু তারিকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির সদস্যরা তদন্তকাজ শুরু করেছেন।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে স্কুলে ঢুকে এক শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে এক আওয়ামী লীগ নেতার ভাতিজার বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউপির হাইদ চকিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও আঘাত করেন ওই ব্যক্তি।১৬ মিনিট আগে
রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।৪১ মিনিট আগে
নাঙ্গলকোট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর ভূঁইয়াকে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় বলতে শোনা যায়, ‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু। আপনার কইলজাও খুলমু।’১ ঘণ্টা আগে