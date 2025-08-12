Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সোনারগাঁ পরিদর্শন করলেন জাপানের ১১০ বিনিয়োগকারী

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৫০
সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা
সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেছে জাপানের ১১০ সদস্যের একটি বিনিয়োগকারী দল। ব্র্যাক ইপিএলের উদ্যোগে জাপানি প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি প্রাচীন পানাম নগর, বড় সরদারবাড়ি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করে।

আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) জাপানি প্রতিনিধিদলটিকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে স্বাগত জানান ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ কে আজাদ সরকার ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা এ কে এম মুজাম্মিল হক।

সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা
সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরে তারা রেস্টোরেশন করা ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ও শিল্পাচার্য জয়নুল জাদুঘর ঘুরে দেখে। এ সময় পরিদর্শনকারীরা জাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে।

এ ছাড়া সোনারগাঁয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা বড় সরদারবাড়ির স্থাপত্যরীতি দেখে অভিভূত হয় তারা। এর আগে প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগর পরিদর্শন করে।

সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা
সোনারগাঁ পরিদর্শনে জাপানের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাপানের এ বিনিয়োগকারী দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান থেকে বাংলাদেশে এসেছে।

এ বিনিয়োগকারী দলের সঙ্গে ব্র্যাক ইপিএলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ ও সোনারগাঁ থানা-পুলিশের দুটি পৃথক ইউনিট তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জব্র্যাকঢাকা বিভাগজেলার খবরজাপানসোনারগাঁ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’