টঙ্গীতে বেইলি ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ীরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁরা এ মানববন্ধন করেন। এ সময় বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর টঙ্গী বাজার অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ব্যবসায়ী ছাড়াও বিক্ষোভে অংশ নেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, গাজীপুর মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গী পূর্ব থানার দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান ব্যাপারী, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির উদ্দিন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, রাশেদুল ইসলাম কিরণ, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রহিম খান কালা, সরকার শাহনূর ইসলাম রনি, টঙ্গী বাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি আব্দুস সাত্তারসহ টঙ্গী, উত্তরা, আব্দুল্লাহপুর ও কামারপাড়ার এলাকার ব্যবসায়ীরা।
ব্যবসায়ীরা জানান, টঙ্গী বাজারটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। এ বাজারে প্রায় ২৫ হাজার দোকানপাট রয়েছে। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল কিনতে প্রতিনিয়ত লাখো মানুষের সমাগম হয়। বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়ক চালু হওয়ার পর থেকে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে থাকা বেইলি ব্রিজটি বিআরটি কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয়। এতে উত্তরার সঙ্গে টঙ্গীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজটি এক বছর আগে ভেঙে দেওয়ায় বাজারে বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। বিআরটি ও সওজ কর্তৃপক্ষকে অসুবিধার কথা জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ সময় বক্তারা নতুন বেইলি ব্রিজের দাবি জানান।
টঙ্গী সড়ক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এটি সেতু বিভাগের কাজ। বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আজ আবারও বিষয়টি অবগত করেছি।’
গাজীপুরের টঙ্গীতে তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ীরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁরা এ মানববন্ধন করেন। এ সময় বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর টঙ্গী বাজার অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ব্যবসায়ী ছাড়াও বিক্ষোভে অংশ নেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, গাজীপুর মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গী পূর্ব থানার দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান ব্যাপারী, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির উদ্দিন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, রাশেদুল ইসলাম কিরণ, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রহিম খান কালা, সরকার শাহনূর ইসলাম রনি, টঙ্গী বাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি আব্দুস সাত্তারসহ টঙ্গী, উত্তরা, আব্দুল্লাহপুর ও কামারপাড়ার এলাকার ব্যবসায়ীরা।
ব্যবসায়ীরা জানান, টঙ্গী বাজারটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। এ বাজারে প্রায় ২৫ হাজার দোকানপাট রয়েছে। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল কিনতে প্রতিনিয়ত লাখো মানুষের সমাগম হয়। বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়ক চালু হওয়ার পর থেকে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে থাকা বেইলি ব্রিজটি বিআরটি কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয়। এতে উত্তরার সঙ্গে টঙ্গীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজটি এক বছর আগে ভেঙে দেওয়ায় বাজারে বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। বিআরটি ও সওজ কর্তৃপক্ষকে অসুবিধার কথা জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ সময় বক্তারা নতুন বেইলি ব্রিজের দাবি জানান।
টঙ্গী সড়ক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এটি সেতু বিভাগের কাজ। বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আজ আবারও বিষয়টি অবগত করেছি।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।২৯ মিনিট আগে
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছে একদল মানুষ। আজ সোমবার সকাল থেকে সেগুনবাগিচায় কনকর্ড টাওয়ারের সামনে তারা অবস্থান নেয়।৪৩ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, অন্তর্বর্তী সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কার্যকর আলোচনার জন্য তিনটি সম্মেলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর প্রথমটি কক্সবাজারে শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে সাত বন্ধু ঘুরতে আসে দ্বিতীয় তিস্তা সেতু এলাকায়। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নীরব রায় উৎস ও তার দুই বন্ধু দ্বিতীয় তিস্তা সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়। এরপর দুই বন্ধু তীরে উঠলেও নিখোঁজ হয় নীরব রায়।১ ঘণ্টা আগে